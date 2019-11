Une nouvelle collection crée l'hystérie chez Ikea

Que ce soit à Berlin, Sindelfingen (Allemagne), Zaventem (Belgique) ou New York, la même scène... À peine les portes du magasin Ikea ouvertes, des clients qui se ruent pour acheter des objets de la nouvelle collection Markerad (NDLR: signée du créateur Virgil Abloh) mis en vente par l'enseigne suédoise. Le tout devant des vigiles dépassés par les événements.

Dans certains points de vente, l'ensemble de la collection a été vendue en l'espace d'un quart d'heure, alors même que l'enseigne d'ameublement avait pris la précaution de limiter à dix articles par personne l'achat de cette collection qui entend transformer des objets du quotidien (table, chaise, boîte à outil, tapis...) en œuvres d'art...

