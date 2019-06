Les internautes se mettent au bleu pour la solidarité

Une centaine de milliers ont choisi spontanément de modifier leurs profils pour du bleu. Cette démarche a pour but de dénoncer les exactions commises par l'armée au pouvoir au Soudan. La couleur bleue serait, selon plusieurs sources concordantes, un hommage à Mohammed Hashim Mattar, un manifestant pacifiste de 26 ans tué par une junte militaire alors qu’il protégeait deux femmes, le 3 juin dernier. Le bleu était sa couleur préférée. Par conséquent, l'hashtag #BlueForSudan a émergé et est fortement relayé. Le but est de susciter un peu plus l'intérêt des médias.

(dj/L'essentiel)