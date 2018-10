Les enterrements de masse ont démarré

Des volontaires ont commencé lundi à enterrer dans une vaste fosse commune les corps de victimes du séisme et du tsunami qui ont dévasté l'île indonésienne des Célèbes, où l'ONU a estimé que 191 000 personnes avaient besoin d'aide humanitaire. Cette catastrophe a fait au moins 844 morts, et 59 000 déplacés, selon le dernier bilan annoncé lundi par l'agence de gestion des catastrophes et le gouvernement. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (UNOCHA) a estimé de son côté à 191.000 le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence.

Le président indonésien Joko Widodo a décidé d'accepter l'aide étrangère, alors que 18 pays et de nombreuses ONG ont jusqu'ici proposé leurs services. «L'entraide est une tradition internationale que nous devons apprécier (...) L'Indonésie a elle-même souvent contribué et fourni de l'aide», a expliqué le ministre de la Sécurité, le général Wiranto, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens. Après le séisme d'une magnitude de 7,5 suivi d'un tsunami qui a frappé vendredi la côte ouest des Célèbes et dévasté la ville de Palu, les habitants manquent de tout : nourriture, eau potable, carburant ou médicaments. Les réseaux électriques et de télécommunications ont été très endommagés et les sauveteurs manquent d'équipements pour rechercher les survivants dans les décombres.

Sans nouvelles d'un Belge

Les agences humanitaires et ONG ont beaucoup de difficultés à faire parvenir de l'aide sur place alors que de nombreuses routes sont coupées et les aéroports endommagés. «Nous n'avons pas beaucoup de nourriture. Nous avons pu prendre seulement ce que nous avions dans la maison. Et nous avons besoin d'eau potable», témoigne Samsinar Zaid Moga, une femme de 46 ans interrogée par l'AFP. «Le plus important, ce sont des tentes parce qu'il a plu et il y a beaucoup d'enfants ici», ajoute sa sœur, Siti Damra. Oxfam «prévoit d'apporter de l'aide à potentiellement 100 000 personnes», de la nourriture instantanée, des kits de purification d'eau et des abris, a indiqué Ancilla Bere, une responsable de l'ONG en Indonésie.

Au moment du séisme, 114 étrangers se trouvaient dans la région, et la plupart sont sains et saufs et en cours d'évacuation, selon l'agence de gestion des catastrophes. Trois Français dont on était sans nouvelles ont été retrouvés, a confirmé le ministère français des Affaires étrangères. Mais les autorités sont encore sans nouvelles d'un Belge et estiment qu'un Sud-Coréen pourrait être parmi les victimes de l'hôtel Roa Roa.

