Elle accuse Trump de l'avoir embrassée de force

Employée sur la campagne de Donald Trump, elle affirme que le milliardaire l'a embrassée sur la bouche sans son consentement avant un meeting. Alors que la Maison Blanche nie, Alva Johnson attaque en justice le désormais président https://t.co/BVSirlatBB— Paul Guyonnet (@Pauluskupa) 25 février 2019

Les faits se seraient déroulés le 24 août 2016, lors d'un meeting de Donald Trump à Tampa (Floride). Alva Johnson, qui faisait partie de l'équipe de campagne du républicain, affirme que ce jour-là, le candidat l'a embrassée sans son consentement. Selon l'Américaine de 43 ans, Trump s'est approché d'elle, a agrippé sa main et a tenté de lui donner un baiser sur la bouche. Johnson aurait alors tourné la tête, mais le milliardaire l'aurait alors tout de même embrassée sur le bord des lèvres. «Je me suis immédiatement sentie agressée parce que je ne m'y attendais pas, et je ne le voulais pas. Je vois encore ses lèvres s'approcher de mon visage», confie la quadragénaire au Washington Post.

Alva Johnson a porté plainte le 25 février, pour agression sexuelle et réclame des dommages et intérêts pour souffrance psychologique. «Cela m'a rendue malade», témoigne-t-elle. L'Américaine s'est confiée auprès de son compagnon, de sa mère et de son beau-père. Elle a rapidement pris un avocat afin de lancer une action en justice contre Donald Trump. Alva Johnson accuse par ailleurs l'équipe de campagne du républicain de discrimination: elle aurait été moins bien rémunérée que ses collègues masculins blancs.

Dans un communiqué, la Maison-Blanche a fermement nié les faits. «Cela n'est jamais arrivé», a affirmé Sarah Huckabee. La porte-parole du gouvernement a évoqué des «accusations absurdes», «déjà contredites par de multiples témoins». Un porte-parole de la campagne du président américain a lui aussi rejeté les accusations de Johnson, les jugeant «à côté de la plaque». À ce jour, plus de dix femmes ont accusé Donald Trump de harcèlement ou d'agression sexuelles. Le Washington Post souligne cependant que le témoignage d'Alva Johnson est le seul à parler de faits survenus pendant la campagne présidentielle.

(L'essentiel/joc)