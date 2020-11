La Pennsylvanie officiellement pour Biden

La victoire de Joe Biden à la présidentielle dans l'État-clé de Pennsylvanie a été officiellement certifiée mardi, dernier revers en date pour le président Donald Trump, après la certification la veille de la victoire de son rival démocrate dans le Michigan.

La responsable des élections pour la Pennsylvanie, Kathryn Boockvar, «a certifié aujourd'hui les résultats», a tweeté Tom Wolf, gouverneur démocrate de l'État. Il a précisé avoir signé dans la foulée le certificat confirmant la victoire de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris dans cet État du nord-est comptant 20 grands électeurs.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.