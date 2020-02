«Ces quatre femmes sont de vraies héroïnes»

Un petit garçon de 2 ans a échappé de peu à la noyade, le 24 janvier dernier dans une piscine d'hôtel à Livonia (Michigan). Jeudi, la police a diffusé sur Facebook une vidéo de l'accident. Les images montrent un petit enfant barboter près des marches du bassin. Rapidement, le garçonnet se retrouve en difficulté, agitant les bras pour tenter de rester à la surface de l'eau.

Sans que personne ne le remarque, l'enfant continue de couler avant de disparaître totalement. Quelques instants plus tard, une jeune fille de 9 ans remarque une silhouette inanimée au fond de l'eau et alerte une femme assise non loin. Cette personne, que la police présente comme la marraine de fillette, appelle à l'aide avant de sauter dans la piscine et de sortir la petite victime de l'eau.

Deux infirmières à la rescousse

Par chance, deux infirmières qui participaient à un colloque à l'hôtel se trouvaient au bord du bassin. Elles ont pu réanimer l'enfant, qui est aujourd'hui hors de danger. La police de Livonia a rendu hommage aux quatre femmes intervenues ce jour-là et annoncé qu'elle étaient été nominées pour recevoir un prix honorifique. «L'enfant qui remarque qu'il y a un enfant au fond de la piscine, la marraine qui saute à l'eau, les infirmières qui entrent en action et font ce pour quoi elles sont formées. Ce sont elles les véritables héroïnes», a réagi le capitaine Ron Taig.

Selon ABC 7, la mère du garçonnet était également présente au bord de l'eau le jour de l'accident. Une enquête a été ouverte. «Soyez vigilants. Surveillez les gens. Surveillez vos enfants», a rappelé Ron Taig.

(L'essentiel/joc)