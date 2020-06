«On ramasse les morceaux de notre nouvelle vie»

Il y a six mois, un volcan entrait en éruption sur l’île néo-zélandaise de White Island, prenant 21 personnes dans un piège mortel. Après ce drame, le début de l’année 2020 s’est avéré plus que mouvementé: l’Australie a été ravagée par de terribles incendies et la planète entière s’est barricadée face à la pandémie de coronavirus. Pour Stephanie Browitt pourtant, c’est comme si le temps s’était arrêté le 9 décembre 2019.

L’Australienne de 23 ans a survécu à la catastrophe, mais elle a été gravement brûlée, et son père Paul ainsi que sa sœur Krystal ont perdu la vie. Depuis, la jeune femme originaire de Melbourne essaie tant bien que mal de panser ses plaies physiques et psychologiques. Dans un texte poignant publié mardi sur Instagram et repéré par 7news, Stephanie raconte ses souffrances et son traumatisme.

«Mon pire cauchemar est arrivé. À chaque 9 du mois, je peux sentir mon cœur s’accélérer et mon corps se crisper alors que ce souvenir me revient en mémoire», écrit l’Australienne, dont le corps a été brûlé à 70% dans l’éruption. Fin mai, la jeune femme, avait publié une photo illustrant son retour chez elle, après six mois de réhabilitation. Méconnaissable, Stephanie y expliquait qu’elle avait souvent voulu abandonner. «J’aimerais avoir mon père et ma sœur avec moi, mais je choisis de croire qu’ils veillent sur moi et qu’ils étaient avec moi quand je suis arrivée à la maison et que j’ai embrassé ma mère», peut-on lire en légende de ce cliché.

Mardi, le souvenir douloureux de la perte de ces deux êtres chers a heurté la jeune femme de plein fouet. «Je regrette toujours de ne pas pouvoir remonter le temps pour les chercher dans tout ce bazar et être avec eux aujourd’hui», confie-t-elle sur le réseau social. «Mon cœur souffre tous les jours pour eux (…) Le temps me donne un sentiment étrange. J’espère simplement que toutes les victimes et moi-même «gérons», parce que c’est tout ce que nous pouvons faire. Nous ramassons les morceaux de notre nouvelle vie et faisons du mieux que nous pouvons», conclut-elle.

