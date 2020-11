Des chasseurs abattent un animal «magique»

L'information révélée par la presse anglo-saxonne a suscité l'émoi au Canada, mais également à travers le monde. Des chasseurs ont abattu deux élans dans le nord de l'Ontario, mais l'un des animaux tués était un élan blanc, une espèce rare qui doit sa couleur à une anomalie génétique. D'après les statistiques, il ne resterait qu'une trentaine d'élans blancs dans la province canadienne.

That pisses me off. Evil killers.



