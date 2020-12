Un traitement 4 fois moins cher qui sent la fraise

Le prix de ce nouveau traitement, qui comporte une nouvelle composante réellement adaptée aux besoins spécifiques des enfants, passe de 480 à 120 dollars par an, après un accord avec les fabricants de génériques Viatris et Mcleods, a indiqué Hervé Verhoosel, un porte-parole de l'organisation internationale Unitaid, hébergée par l'OMS, au cours d'un point de presse de l'ONU à Genève, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre ce fléau.

Groundbreaking agreement gives access to the best HIV medication for young children most at risk of dying without treatment - our #WorldAIDSDay announcement with @CHAI_health: https://t.co/KctLPgamzx @ViiVHC @ViatrisInc — Unitaid (@UNITAID) December 1, 2020

Le produit a aussi bénéficié d'une approbation accélérée par l'agence américaine du médicament, la FDA. «Attendu depuis longtemps, un traitement anti-HIV destiné spécifiquement aux enfants va enfin être disponible dans des pays à revenu faible et moyen, grâce à un accord entre Unitaid et la Clinton Health Access Initiative (Chai)», souligne Unitaid.

Le nouveau produit sera disponible dans un premier temps au Bénin, au Kenya, au Malawi, au Nigeria en Ouganda et au Zimbabwe, au cours du premier semestre 2021, «avec un objectif de rapidement développer la distribution (...) dans un grand nombre de pays».

1,7 million d'enfants séropositifs

«Les enfants des pays à revenu faible et intermédiaire attendent souvent des années avant d’avoir accès aux mêmes médicaments que les adultes, ce qui nuit à leur qualité de vie, et entraîne parfois des décès évitables», a déclaré le directeur exécutif d’Unitaid, Philippe Duneton. Environ 1,7 million d'enfants dans le monde sont séropositifs mais seulement la moitié d'entre eux bénéficient d'un traitement et 100 000 meurent chaque année, précise l'organisation.

L'accord avec Viatris et Mcleods permet de réduire le prix d'une des composantes du cocktail utilisé pour contenir le VIH à 36 dollars contre 400 auparavant. Il s'agit du dolutegravir (DTG) considéré comme un médicament de première intention de traitement.

Goût fraise

Il est désormais disponible au goût fraise et sous forme de comprimés solubles, plus facilement acceptés par les enfants que les traitements précédant qui se présentaient sous forme de gros comprimé non soluble, a souligné le porte-parole de Unitaid. De nombreux enfants vivant avec le VIH réagissent mal au traitement parce qu’ils prennent des médicaments antirétroviraux mal dosés ou au goût amer, souligne Unitaid.

Bien qu’il soit le traitement de première intention recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour les enfants depuis 2018, aucun DTG n’est disponible pour les enfants de moins de 20 kg, en raison du manque de comprimés dispersibles considérés comme des formulations adaptées par tranches d’âge.

Éradiquer le Sida d'ici 2030

Les nouvelles pilules seront disponibles en doses de 10 mg et Unitaid, Chai et les autorités de la santé locales se sont associées au Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le Sida (Pepfar), qui vise à favoriser l’accès rapide au produit dans plusieurs pays, afin de susciter un retour d’information sur ses premières utilisations, et de contribuer ainsi à une adoption et à un déploiement à plus grande échelle.

À l'occasion de la journée internationale, une porte-parole de l'OMS a également indiqué au cours du point de presse que, notamment à cause de la pandémie de Covid-19, l'OMS n'avait pas atteint ses objectifs pour 2020 et souligné qu'il va «falloir se remettre en selle» pour arriver au but que s'est fixée la communauté internationale d'éradiquer le Sida d'ici 2030. Elle a souligné que 26 millions de personnes étaient actuellement sous traitement antiviral dans le monde.

(L'essentiel/AFP)