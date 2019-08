Asma al-Assad, l'épouse du président syrien Bachar el-Assad, a déclaré être «totalement» guérie d'un cancer du sein au terme d'un an de traitement, dans un entretien diffusé samedi soir par la télévision d'État. «Mon périple s'est terminé. Dieu soit loué, j'ai totalement vaincu le cancer», a dit Mme Assad, qui aura 44 ans le 11 août, coupe à la garçonne et vêtue d'une longue robe blanche. La télévision n'a pas précisé la date d'enregistrement de l'interview.

En août 2018, en pleine guerre en Syrie, la présidence a annoncé que Mme Assad était atteinte d'un cancer du sein et qu'elle avait commencé un traitement. Depuis, des photos de Mme Assad coiffée d'un foulard, le visage aminci, avaient été diffusées par la présidence. Elle y apparaissait dans des centres de traitement d'enfants cancéreux ou accueillant des blessés de guerre, des orphelins ou encore participant à des évènements caritatifs. En janvier, elle avait été opérée dans un hôpital militaire de Damas.

«Rose du désert»

Dans son interview, Mme Assad, mère de deux garçons et d'une fille, a évoqué un «épuisement physique» durant son traitement. Le visage tantôt grave tantôt souriant, elle a loué le soutien apporté durant cette période par ses enfants, ses parents et son époux. Elle a précisé que M. Assad, son «partenaire de vie» était «à ses côtés durant cette épreuve».

Qualifiée de «Rose du désert» par le magazine américain Vogue et de «lumière» par un hebdomadaire français avant le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011, Asma al-Assad a ensuite été vivement critiquée pour son silence face à la répression sanglante des manifestations prodémocratie puis de la rébellion. Elle apparaissait rarement en public. Le conflit en Syrie a fait plus de 370 000 morts et jeté à la rue des millions de personnes.

