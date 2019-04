Tué à 71 ans par la playmate qu'il entretenait

Longtime girlfriend of Dr. Burchard, Judy Earp, tells me he gave Kelsey Turner and her mother at least $300,000 over the past year and a half. pic.twitter.com/Ayjxa4Q5kg— Christopher Salas (@KSBWChristopher) 30 mars 2019

Une jeune femme de 25 ans a été arrêtée le 21 mars à Stockton (Californie) et inculpée pour meurtre. Kelsey Turner est soupçonnée d'avoir assassiné Thomas Burchard, un psychiatre de 71 ans qui l'entretenait. Le 7 mars dans les environs de Las Vegas (Nevada), la police avait retrouvé le corps du septuagénaire dans le coffre d'une voiture abandonnée. La victime avait été battue à mort, rapporte BuzzFeed. La playmate se trouvait à 750 kilomètres de là lorsqu'elle a été interpellée.

On sait peu de choses sur la relation qu'entretenaient Kelsey et Thomas. Selon la mère de la playmate, les deux se connaissaient depuis deux ans. Le psychiatre payait le loyer de la maison où la jeune femme vivait avec ses deux enfants et sa mère, à Salinas (Californie). Selon la presse locale, le psychiatre payait 4 000 dollars par semaine pour héberger le mannequin et sa famille. Des tensions seraient apparues entre eux lorsque l'homme a cessé de verser cet argent.

Kelsey Turner, qui a notamment posé pour Playboy Italia et Maxim, a été incarcérée en Californie. Elle doit être prochainement transférée à Las Vegas. La victime, elle, travaillait depuis près de 40 ans dans un hôpital californien et n'avait pas encore pris sa retraite. «Il a été d'une grande aide pour beaucoup de patients. C'est une situation très triste et nos pensées vont vers sa famille, ses amis, ses patients et ses collègues», a réagi un porte-parole de l'établissement.

From model to accused murderer; Kelsey Turner charged w/Las Vegas murder of Monterey doctor Thomas Burchard. Stockton police say she arrested in part of town known for prostitution & drug dealing, found along with her 4-year old son.. live report @ksbw at 5&6.. pic.twitter.com/gRLHvKhe4I— Felix Cortez (@FelixKSBW) 29 mars 2019

(L'essentiel/joc)