«La terreur s'accroît en Corée du Nord»

L'ex-fonctionnaire est revenu sur la raison qui l'a poussé à quitter la Corée du Nord. «J'ai pensé qu'il était de mon devoir de dire au monde qu'il ne renoncerait jamais à l'arme atomique. Je l'ai fait aussi pour mes deux garçons, qui poursuivaient leurs études à Londres. Pour eux, la Corée du Nord représente l'enfer. En tant que père, il n'était pas juste de les obliger à rentrer avec moi. J'ai voulu leur permettre de vivre dans un monde libre». Sa vie quotidienne loin du régime n'est pas simple, il vit entouré par une sécurité renforcée.

L'ex-ambassadeur de la Corée du Nord fait aujourd'hui partie de la liste noire de Kim Jong-un. Il est le fonctionnaire le plus haut gradé à avoir abandonné le régime. L'ex-fonctionnaire évoque à l'Express l'objectif premier de Kim Jon-un par rapport aux États-Unis. «Je ne peux pas voyager comme je l'aurais souhaité car il y a de grandes chances que je finisse mort. Sans protection, je suis presque certain que des choses graves pourraient m'arriver».

La bombe atomique, «une fierté nationale»

Au sujet du sommet se déroulant actuellement à Hanoï au Vietnam entre le président américain et Kim Jong-un, Thae Yong-ho reste pessimiste. Pour lui, Donald Trump ferait dès le départ, fausse route et pour cause, «Kim Jong-un a pour premier objectif de faire entrer la Corée du Nord dans le club des puissances atomiques, à l'instar de l'Inde et du Pakistan (depuis 1998). Malgré la réprobation internationale». Selon le Nord-coréen, le régime ne renoncera pas à l'arme nucléaire, «la bombe atomique est faite pour protéger le pays, mais c'est aussi une fierté nationale. Elle représente une assurance vie pour le régime et garantit le maintien de son identité».

Le but des déclarations de Thae Yong-ho est le suivant «donner un tableau véridique de la Corée du Nord» et découvrir une vérité qui n'est pas celle du régime. Selon ce dernier, le régime lui-même pourrait tomber d'ici 20 ans. «Les Nord-Coréens sont de plus en plus exposés à des produits culturels étrangers. La terreur s'accroît. Je ne crois pas que le système survivra au-delà de vingt ans».

(mm/L'essentiel)