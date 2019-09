14 dissidents des Farc tués dans un raid aérien

L'armée colombienne a annoncé lundi que quatorze dissidents de l'ex-guérilla FARC avaient été tués dans un bombardement militaire jeudi dernier. «Les délinquants» sont morts lors d'opérations militaires menées dans le département du Caqueta, a indiqué le colonel Fernando Avila. La mort de ces ex-guérilleros, qui se sont mis en marge de l'accord de paix signé en 2016 avec les FARC, avait été annoncée par le président Ivan Duque, qui la veille avait décrété une offensive contre le soulèvement armé d'un groupe d'anciens commandants de la rébellion, dissoute et transformée en parti politique.

Assassinat d'une candidate électorale et de cinq autres personnes



Le véhicule blindé à bord duquel se trouvaient Karine Garcia, candidate à la mairie de Suarez (département du Cauca), et ses accompagnants a été dimanche soir la «cible d'un attentat avec des armes de longue portée», puis incendié, a déclaré à l'AFP Jair Rossi, Défenseur du peuple régional, entité publique chargée de la protection des droits. Dans un tweet, cette institution a condamné ce «massacre» au cours duquel, outre la candidate du Parti libéral, ont été tués sa mère, un candidat au conseil municipal et trois autres personnes dont les identités n'ont pas été précisées.

M. Duque avait présenté ce bombardement, dans la municipalité de San Vicente del Caguan, l'un des fiefs historiques des FARC, comme un «message clair» à ces ex-chefs guérilleros, qui ont annoncé leur retour aux armes jeudi dernier dans une vidéo en arguant d'une «trahison» du pacte de 2016 par l'État. Parmi eux se trouvent notamment Ivan Marquez, ex-numéro deux des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et son bras droit Jésus Santrich, tous deux membres de la délégation qui a négocié l'accord de paix, et recherchés par la justice.

Appel de Timochenko

La majorité des quelque 7 000 ex-combattants des FARC a déposé les armes pour se réinsérer à la société civile. Mais certains, dispersés en plusieurs groupes sans commandement unifié, se sont mis en marge du processus de paix et sont retournés dans la clandestinité. Selon les services de renseignement militaires, ces dissidents seraient environ 2 000 sur tout le territoire colombien, dédiés en majeure partie au trafic de drogue et à l'exploitation minière clandestine.

Le parti FARC, formé par l'ex-guérilla du même nom, a appelé ses membres à ne pas reprendre les armes, suite au soulèvement d'anciens chefs qui se sont mis en marge de l'accord de paix de 2016. Dans une circulaire adressée aux militants de la Force alternative révolutionnaire commune (FARC), Rodrigo Londoño, ex-numéro un de l'ancienne guérilla et aujourd'hui président du parti, aussi connu sous son nom de guerre «Timochenko», a déclaré que le «parti condamne et prend ses distances avec le retour aux armes».

