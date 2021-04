Il fait sourire les victimes des Khmers rouges

Des Cambodgiens qui ont perdu des proches dans le génocide perpétré par les Khmers rouges se sont indignés dimanche du choix fait par un artiste irlandais d’ajouter des sourires à des photos en noir et blanc de victimes du régime sanguinaire. Installée le 17 avril 1975, la dictature maoïste des Khmers Rouges, dirigée par Pol Pot, est tombée le 7 janvier 1979 sous les chars du Vietnam socialiste. Entre-temps, quelque deux millions de personnes, soit environ un quart de la population, sont mortes d’épuisement, de famine, de maladie ou à la suite de tortures et d’exécutions au «Kampuchéa démocratique».

Le régime avait photographié des milliers de ses victimes dont ceux envoyés à Tuol Sleng (S-21), la prison centrale de Phnom Penh où 15’000 personnes ont été torturées avant d’être exécutées par les Khmers rouges. L’artiste irlandais Matt Loughrey a colorisé des photos anciennes de victimes dans le cadre d’un projet personnel. Sa décision d’ajouter des sourires sur les visages de certains de ceux qui avaient été assassinés a provoqué l’indignation.

Torrent de critiques

Une sélection de photos accompagnée d’un entretien avec Matt Loughrey a été publiée ce week-end sur le site américain Vice News. «Je suis en contact avec le musée pour rendre ces photos accessibles à tout un chacun», affirme l’artiste dans cette interview à Vice, évoquant le musée du génocide aujourd’hui installé sur le site de la prison. Selon lui, la réception au projet a été jusque-là «excellente».

Mais sur les réseaux sociaux ainsi qu’au Cambodge, ses clichés trafiqués ont déclenché un torrent de critiques. Une pétition réclamant leur retrait a même été lancée.

Norng Chan Phal, un survivant de S-21 âgé de 52 ans et qui a perdu ses parents dans cette prison, a qualifié le projet d’«insulte aux victimes des Khmers rouges».

«Aucune des victimes n’a jamais été heureuse»

«Je condamne fermement ces photographies colorisées parce qu’aucune des victimes à S-21 n’a jamais été heureuse, a-t-il déclaré à l’AFP. Nous, les victimes qui entrions à S-21, n’avions jamais eu l’occasion de sourire. Je ne suis favorable à aucune modification des photographies. Nous souffrions.»

Pour le ministère cambodgien de la Culture, la manipulation des images effectuée par Matt Loughrey «affecte gravement la dignité des victimes» et la réalité de l’histoire du Cambodge. Le projet viole en outre les droits du Musée du génocide Tuol Sleng, propriétaire et gardien des photographies, ajoute dans un communiqué le ministère qui a demandé à Matt Loughrey et Vice de retirer les images photoshopées sous peine d’une action «devant la justice (tant nationale qu’internationale).

Le député Hun Many, fils cadet du Premier ministre cambodgien Hun Sen, s’est dit choqué, écrivant sur Facebook que «cela montre clairement que ces individus, notamment étrangers, ne comprennent pas la douloureuse tragédie du Cambodge et en particulier des victimes qui ont souffert de la torture et des assassinats à la prison de Tuol Sleng». L’article semblait retiré du site dimanche après-midi. Il avait auparavant été accompagné d’un avertissement par Vice, selon lequel «il nous a été signalé que les portraits restaurés publiés dans cet article ont été modifiés au-delà d’une colorisation. Nous sommes en train de revoir l’article et envisageons des actions correctives».

(L'essentiel/AFP)