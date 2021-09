«Le Covid est un canular»: il meurt du coronavirus

Robert David Steele est mort du Covid, qu'il avait qualifié de «canular», à l'âge de 69 ans. Cet ancien agent de la CIA adepte des théories du complot QAnon, était hospitalisé après être tombé très malade, rapportent des médias américains.

Le 17 août, il écrivait sur son blog: «Je ne me ferai pas vacciner, même si j'ai été testé positif à ce qu'ils nomment "Covid"». Un post accompagné d'un selfie sur son lit d'hôpital, avec un respirateur et dans lequel il assurait qu'il irait bien. «La bonne nouvelle est que je survivrai avec quelques jours de repos», écrivait-il. «Cela a été une expérience de mort imminente, comme celle que traverse le pays en ce moment. Nous ne serons plus jamais les mêmes parce que maintenant, nous savons qu'on nous a tous menti à propos de tout».

Dans une interview de Vice, l'an dernier, Steele disait qu'il était le premier à qualifier le Covid de «canular». D'après un institut de recherche sur les droits de l'homme, il était aussi antisémite et avait relayé des théories complotistes disant que la NASA disposait d'une colonie d'enfants sur mars...

