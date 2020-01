Invaincu depuis 3 mois, le mega-​​feu est maîtrisé

Les pompiers australiens ont annoncé avoir réussi ce lundi à maîtriser le plus important «méga-feu» du pays qui était hors de contrôle depuis presque trois mois alors qu'un temps pluvieux est attendu. En visite lundi dans le secteur, le chef des pompiers dans les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, a déclaré qu'«il restait à en finir avec une petite zone» mais que «le pronostic de confinement semble prometteur».

Joined Minister @DavidElliottMP at the Blue Mountains #NSWRFS FCC in Katoomba for the latest update from IC Greg Wardle and the IMT. Better weather conditions, small area of burning still to complete but containment prognosis looks promising. Well done team. pic.twitter.com/cvdYfyedE1– Shane Fitzsimmons (@RFSCommissioner) January 13, 2020

Dans ce parc national, ce «méga-feu» a ravagé une zone trois fois plus grande que le Grand Londres et généré d'autres foyers, portant à 800 000 le nombre total d'hectares détruits, soit une superficie équivalent à plus de trois fois le Luxembourg. Alors que les habitants et les autorités continuaient lundi à faire face à l'ampleur de la catastrophe, les services météorologiques ont annoncé jusqu'à 50 millimètres de pluie pour la semaine prochaine dans certaines régions touchées, un soulagement après des mois de sécheresse prolongée.

Si ces prévisions se confirment, cela représentera «tous nos cadeaux de Noël, d'anniversaire, de fiançailles, d'anniversaire de mariage et de fin d'études réunis en un seul. Croisons les doigts», a lancé Shane Fitzsimmons. Des dizaines d'autres feux ont déjà été maîtrisés.

(L'essentiel/afp)