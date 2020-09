Navalny aurait été piégé par cette bouteille d'eau

Diaporama Navalny hospitalisé à Berlin Experts de l’OIAC en Allemagne



L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a confirmé jeudi avoir dépêché des experts en Allemagne. Les résultats des tests pour déterminer si Navalny a été empoisonné au Novitchok seront connus prochainement, indique l’OIAC.

Alexei Navalny a-t-il été empoisonné dans sa chambre d’hôtel d’Omsk (Sibérie)? C’est en tout cas ce qu’affirme son entourage, qui annonce jeudi que l’agent neurotoxique utilisé pour nuire à l’opposant russe a été détecté sur une bouteille d’eau vide retrouvée dans sa chambre. Navalny aurait donc été empoisonné à l’hôtel, et non à l’aéoport, comme on le pensait auparavant.

Une vidéo publiée jeudi sur le compte Instagram de l’opposant russe montre des membres de son équipe fouiller la chambre d’hôtel qu’il avait quittée le 20 août, avant que la police n’ait pu accéder aux lieux. Ces images ont été filmées juste après que l’équipe de l’opposant a appris son malaise.

«Il était évident qu’il y aurait pas d’enquête en Russie»

On peut notamment y voir une bouteille d’eau vide, que l’équipe de Navalny a fait parvenir à des spécialistes pour analyse. «Deux semaines plus tard, un laboratoire allemand a trouvé des traces de Novichok précisément sur la bouteille d’eau de la chambre d’hôtel d’Omsk», peut-on lire sur le réseau social.

«Comme il était absolument clair que Navalny n’était pas «légèrement malade» (...) nous avions décidé de ramasser tout ce qui pouvait être utile et de le transmettre aux médecins en Allemagne», explique l’équipe de Navalny. «Il était aussi évident qu’il n'y aurait pas d’enquête en Russie», ajoute-t-elle.

L’opposant russe Alexeï Navalny a diffusé mardi un premier message et une photo de lui sur son lit d’hôpital en Allemagne, se réjouissant de pouvoir à nouveau respirer seul. Un laboratoire militaire allemand a conclu le 3 septembre, à son empoisonnement par une substance de type Novitchok, conçue à des fins militaires à l’époque soviétique, ce que Moscou réfute. Des laboratoires français et suédois ont confirmé les conclusions allemandes, si bien que Paris et Berlin ont insisté de nouveau sur la nécessité d’une enquête russe.

