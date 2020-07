Un ado mange une marmotte et meurt de la peste

Voilà plusieurs semaines que la Chine et la Mongolie font face à des cas sporadiques de peste bubonique. Un adolescent mongol de 15 ans est mort de la maladie, dix jours après avoir mangé une marmotte. C'est de cette manière qu'il aurait contracté la maladie respiratoire qui a ravagé l'Europe durant le Moyen Âge.

«Les quinze personnes qui étaient en contact avec lui sont en quarantaine et sont sous antibiotiques», a expliqué le ministère de la Santé mongol. Pour rappel, la peste se soigne lorsqu'elle est prise à temps. Dans le cas contraire, la mort peut intervenir très rapidement, en moins d'une journée.

Risque très faible, selon l'OMS

Dans le contexte de la crise du coronavirus, les pays voisins de la Chine et de la Mongolie s'inquiètent de ces quelques contaminations. C'est notamment le cas de la Russie, qui a décidé d'effectuer un large dépistage sur les rongeurs dans une région voisine de la Mongolie.

L'OMS considère pourtant le risque épidémique comme très faible, même si des foyers infectieux sont toujours régulièrement identifiés à travers le monde. D'abord transmise par l'animal, des rongeurs le plus souvent, elle peut se propager via contamination interhumaine. Entre 2010 et 2015, plus de 3 200 cas ont été répertoriés dans le monde, pour 600 décès au total.

(th/L'essentiel)