Sept ans de prison pour le policier blanc de Chicago

Un policier blanc de Chicago a été condamné vendredi à près de sept ans de prison, a annoncé le juge. En octobre, il avait été reconnu coupable du meurtre quatre ans plus tôt d'un adolescent noir sur lequel il avait tiré seize fois.

«Mes conclusions sont qu'une condamnation appropriée serait de 81 mois dans un centre pénitentiaire de l'Illinois, suivis par deux ans de liberté sous condition», a indiqué le juge Vincent Gaughan. Cette sentence a été prononcée à l'issue d'une journée d'audience durant laquelle des témoins des deux camps se sont succédé pour raconter leur expérience avec Jason Van Dyke.

Ce dernier a été reconnu coupable en octobre 2018 d'avoir abattu à distance et sans raison Laquan McDonald, 17 ans, alors que ce dernier tenait un couteau. Les douze jurés avaient rendu leur verdict dès le lendemain du début de leurs délibérations au terme d'un procès de dix jours. Ils l'avaient reconnu coupable de meurtre mais non d'assassinat, crime considéré comme plus grave car commis avec une circonstance aggravante.

Ils ont également décidé de sa culpabilité à seize autres chefs d'accusation pour usage aggravé d'une arme à feu. En revanche, ils l'ont acquitté de celui de faute professionnelle. Dès l'annonce de ce verdict, la liberté conditionnelle de l'ex-policier avait été révoquée et il avait été placé en détention.

Accord à l'amiable

La diffusion très tardive, en 2015, d'une vidéo montrant la mort de l'adolescent avait exacerbé la colère de la population, déclenchant des mois de manifestations dans la troisième ville des États-Unis. Dans la foulée, des poursuites avaient été ouvertes contre Jason Van Dyke, tandis que le chef de la police de la ville et le procureur en charge de l'enquête étaient remerciés.

Les images, filmées par une caméra fixée sur le tableau de bord d'une voiture des forces de l'ordre, montrent Jason Van Dyke tirer sur l'adolescent, qui se trouve à plusieurs mètres de distance, et continuer à vider son chargeur même une fois le jeune homme à terre. Le policier n'avait été poursuivi en justice qu'après la révélation de ces images. Aucun des neuf autres officiers présents n'avait fait usage de son arme.

Le ministère américain de la Justice avait de son côté lancé une enquête sur la police de Chicago. Celle-ci a conclu que les abus policiers étaient récurrents dans cette ville et qu'ils étaient protégés par «un code du silence». La ville de Chicago a conclu en 2015 un accord à l'amiable au civil avec la famille de l'adolescent, pour cinq millions de dollars.

(L'essentiel/afp)