Le producteur déchu Harvey Weinstein a été reconnu coupable lundi d'agression sexuelle et de viol, mais a évité une condamnation pour les accusations les plus graves. Reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, Harvey Weinstein, 67 ans, est passible de 25 ans de prison au maximum, mais ne risque pas la perpétuité, car le jury l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur, qui aurait pu lui valoir la prison à vie. Sa peine sera déterminée ultérieurement par le juge James Burke, qui a présidé aux débats. L'avocate du producteur a rapidement annoncé son intention de faire appel.

Il s'agit de la première reconnaissance de culpabilité dans une affaire post-#MeToo, celle de l'acteur Bill Cosby résultant de poursuites entamées en 2015, avant que le mouvement anti-agressions sexuelles ne commence en octobre 2017. Le jury a eu besoin de cinq jours pour parvenir à une décision à l'unanimité sur certains chefs, condition nécessaire pour prononcer un verdict. Les jurés devaient se déterminer sur le témoignage de trois femmes, parmi les plus de 80 qui ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle.

L'accusation a cherché à discréditer les trois femmes

Au final, le jury ne l'a jugé coupable que des deux chefs les moins graves, l'agression sexuelle de l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi, en 2006, et le viol de l'aspirante actrice Jessica Mann, en 2013. Il a, en revanche, relaxé le producteur d'un chef de viol plus grave lié à Jessica Mann, mais surtout de la circonstance aggravante de comportement «prédateur». L'agression de Mimi Haleyi et le viol présumé de Jessica Mann étaient poursuivis en tant que tels, tandis que le viol de la comédienne Annabella Sciorra, bien que prescrit, pouvait déclencher cette circonstance aggravante.

Tout au long du procès, la défense avait cherché à discréditer le récit des trois femmes. Les avocats d'Harvey Weinstein ont produit une série de courriers électroniques montrant que Mimi Haleyi et Jessica Mann avaient maintenu le contact, de leur propre initiative, avec l'accusé après les faits présumés. Dans le cas de Jessica Mann, la victime présumée a même concédé avoir eu des relations sexuelles sans opposition avec Harvey Weinstein jusqu'en 2016. Jessica Mann a dit avoir maintenu des relations avec l'ancien magnat du cinéma par peur, tandis que Mimi Haleyi a expliqué qu'il s'agissait pour elle de maintenir une «relation professionnelle».

(L'essentiel/afp)