Les corps de deux ados retrouvés 21 ans plus tard

Le 3 avril 2000, Erin Foster et Jeremy Bechtel ont disparu. Ils ont longtemps été recherchés sans succès. Tout ce que l'on savait, c'est que les deux ados avaient disparu dans une Pontiac Grand Am noire. C'est le plongeur Jérémy Sides qui les a finalement retrouvés. Cet Américain est spécialisé dans la recherche de personnes et d'objets disparus. Dans des vidéos YouTube, il documente tout le déroulement de ses recherches.

Sides a concentré ses efforts sur trois endroits où il pensait que les ados disparus pouvaient se trouver. Pour lui, il était clair qu'ils avaient disparu près d'un plan d'eau. Les autorités sont parvenues à cette même conclusion. Grâce à la technologie du sonar et dans un endroit conseillé par le shérif local, il a pu localiser la Pontiac. Il a plongé dans l'eau pour vérifier qu'il s'agissait bien du véhicule disparu. Après confirmation, il a informé les autorités. La police a retiré la voiture de la rivière.

Des informations préliminaires suggèrent que les deux ados se sont retrouvés dans l'eau par accident.

