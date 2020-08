Des milliers de membres d'une église à l'isolement

Jusqu'à présent, la Corée du Sud a réussi à maîtriser l'épidémie de coronavirus au travers d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire. Ce week-end, Séoul et la province de Gyeonggi qui l'entoure, soit près de la moitié de la population sud-coréenne, ont durci les restrictions et interdit les rassemblements religieux après l'apparition de nouveaux cas, faisant craindre une deuxième vague de l'épidémie.

Le pays a fait état lundi de 197 nouveaux cas de contamination au Covid-19, portant le bilan national depuis le début de l'épidémie en février à 15 515 personnes porteuses du virus.

315 cas

Il s'agit du quatrième jour consécutif où le nombre de contaminations à dépassé la centaine, après plusieurs semaines où les chiffres fluctuaient entre une trentaine et une quarantaine. Le plus grand foyer d'infections se situe au sein de l'église Sarang Jeil à Séoul, dirigée par un pasteur conservateur controversé qui est également une figure de proue des manifestations contre le président sud-coréen Moon Jae-in.

Un total de 315 cas liés à cette église ont été enregistrés jusqu'à présent, ont affirmé lundi les autorités, et environ 3 400 membres de cette congrégation ont été placés en quarantaine. Environ un fidèle sur six a été testé positif au coronavirus, a indiqué le vice-ministre de la Santé Kim Gang-lip. Une liste des membres fournies par l'église s'est révélée «inexacte», a-t-il affirmé, rendant le dépistage et le placement à l'isolement «très difficile». L'Eglise de Shincheonji de Jésus, liée à quelque 5 000 cas, avait été au centre de l'irruption en février de l'épidémie de coronavirus dans le pays.

