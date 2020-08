Elle s’enferme dans la voiture et meurt de chaud

La femme d’un policier de Miami, en Floride, est décédée dans des circonstances effroyables, vendredi dernier. Alors que son mari dormait après une nuit passée au travail, Clara Paulino est allé chercher quelque chose dans la voiture de celui-ci, qui était garée dans l’allée de la maison. Selon les enquêteurs, la femme de 56 ans est montée sur la banquette arrière vers 13h mais, d’une manière ou d’une autre, la portière s’est refermée et la malheureuse a été piégée par le système de verrouillage.

Alors que la température extérieure dépassait allègrement les 30 degrés, la quinquagénaire est restée plusieurs heures à l’intérieur du véhicule. Les nombreuses empreintes digitales retrouvées un peu partout à l’arrière du SUV tendent à prouver que la victime a désespérément tenté de trouver une issue avant de perdre connaissance. «Clairement, elle était paniquée et essayait de sortir», confirme une source policière au Miami Herald.

«C’est littéralement une cage»

Une fois réveillé, Aristides Paulino s’est inquiété de ne pas voir son épouse, et ce d’autant qu’elle avait laissé son téléphone portable sur une table. C’est vers 17h30 que le policier et l’un de ses fils ont découvert le corps de la victime. Privée de smartphone, Clara Paulino ne pouvait pas non plus klaxonner pour appeler au secours en raison de la séparation entre l’arrière et l’avant de la voiture. «C’est littéralement une cage», indique un policier de Miami.

Pour l’heure, on ignore ce que la victime venait faire dans le véhicule de son mari. L’enquête suit son cours, mais sauf rebondissement, la police devrait conclure à un «horrible accident».

(L'essentiel/joc)