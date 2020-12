Attaqué par un requin, il nage jusqu'à la plage

«Vu la gravité de ses blessures, ce qu’il a fait est remarquable». Ambulancier sur l’Île Kangourou (Australie-Méridionale), Michael Rushby est encore secoué par l’incroyable courage dont a fait preuve Dion Lynch, un jeune homme de 29 ans attaqué par un requin lors d’une session de surf à D’Estrees Bay, dimanche. «J’étais assis sur ma planche quand j’ai senti un choc sur mon côté gauche. C’était comme être percuté par un camion», a raconté le surfeur dans une note rédigée depuis son lit d’hôpital.

The 29-year-old victim has written an incredible statement, saying the attack was like being "hit by a truck". He is hopeful he will make a full recovery @theTiser pic.twitter.com/Wkmmj0zpxq