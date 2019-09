«Votre ami agonise, et vous restez là, à filmer»

Khaseen Morris loved skateboarding, music, tie-dye, and anime. He would've turned 17 next month."Khaseen was loved by everyone and literally loved everyone. He always said he would change the world. He wanted the world to be so much better than it was." https://t.co/fntnqhyvwL pic.twitter.com/vgov71sfvF— julia reinstein ???? (@juliareinstein) September 18, 2019

Un adolescent de 16 ans a trouvé la mort sur le parking d'un centre commercial d'Oceanside, dans l'État de New York, lundi soir. Khaseen Morris a été violemment attaqué par plusieurs individus, dont l'un d'entre eux lui en voulait pour une histoire de cœur. Selon la police du comté de Nassau, environ 50 jeunes ont assisté à l'altercation. Mais au lieu d'intervenir, ils ont préféré dégainer leur téléphone portable et poster des vidéos de l'agression sur les réseaux sociaux. Beaucoup de témoins ont continué de filmer alors que l'adolescent, poignardé dans la poitrine, agonisait au sol.

'They Videoed His Death': After a Brawl, Teenagers Gawked as a Boy Lay Dying. The victim, 16 Yr old Khaseen Morris, died at the hospital. https://t.co/Bx3F9IwRp7— Tusshar Krrishna (@BlkAngelT) September 18, 2019

Khaseen a succombé à ses blessures à l'hôpital, rapporte le New York Times. Il aurait eu 17 ans le mois prochain. «Ils ont filmé sa mort au lieu de l'aider. Votre ami est en train de mourir, et vous restez là à faire des vidéos. C'est odieux», s'est indigné le lieutenant détective Stephen Fitzpatrick, lors d'une conférence de presse. Mercredi, un suspect âgé de 18 ans a été arrêté et mis en examen pour meurtre, selon NBC.

Tyler Flach, left, has been charged in the murder of 16-year-old Khaseen Morris at a strip mall near Oceanside, New York, on Long Island. Morris was stabbed to death as dozens of teens watched and recorded video and didn't intervene, police say: https://t.co/wjw5KbrY4n pic.twitter.com/TsWxuAdKYM— Tom Cleary (@tomwcleary) September 19, 2019

Selon la sœur de la victime, Khaseen venait d'emménager à Oceanside avec sa famille et ne fréquentait sa nouvelle école que depuis une dizaine de jours. «Il avait le sourire jusqu'aux oreilles lors de son premier jour», se souvient Keyanna Morris, 30 ans. D'après la police, l'agresseur de Khaseen était jaloux de lui. Le week-end précédent, l'adolescent avait raccompagné chez elle une fille après une fête, pour éviter qu'elle ne rentre seule. Fou de rage, l'ex-copain de la demoiselle avait alors commencé à menacer celui qu'il considérait comme son rival. «Il disait que si on l'attaquait, il se défendrait, mais qu'il ne voulait pas provoquer de bagarre», confie sa sœur.

"He was so happy." 16-year-old Khaseen Morris is remembered by his sister. Morris died after being stabbed during a brawl in Oceanside, Long Island on Monday. Full story: https://t.co/vbKyclmy6I pic.twitter.com/HAcLBJeVwr— Eyewitness News (@ABC7NY) September 17, 2019

Keyanna Morris a vu la vidéo de la mort de son frère, qui s'est propagée rapidement sur les réseaux sociaux. Ses collègues et la communauté locale ont signalé sans relâche ces images, qui ont fini par être supprimées de la Toile. «J'espère qu'elles ne réapparaîtront pas», ajoute la sœur de la victime, qui était déjà très appréciée dans son nouveau lycée.

(L'essentiel/joc)