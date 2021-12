Il tente de caresser un tigre, l'animal est abattu

L'homme d'une vingtaine d'années, employé d'une société de nettoyage travaillant pour le zoo, était grièvement blessé et a dû être hospitalisé.

Il s'était introduit mercredi soir après la fermeture au public du zoo «dans une zone interdite près d'un tigre qui était dans son enclos», précise la police du comté de Collier, où se trouve le zoo de la ville de Naples (Floride).

L'homme avait ensuite passé son bras à travers une ouverture de l'enclos et «caressait ou nourrissait l'animal», selon les premières informations de la police, lorsque le tigre l'a attrapé.

Après avoir donné un coup de pied dans la barrière de l'enclos pour tenter de faire lâcher prise au félin, le premier policier sur place a tiré sur le tigre, tuant le mâle de 8 ans appelé Eko, selon la presse locale.

Le zoo, qui n'avait pas répondu jeudi aux sollicitations de l'AFP, a annoncé sur son site la mise en place pour les employés d'une aide psychologique face au «deuil».

Sur la page Facebook du zoo, les messages de soutien aux employés et commentaires attristés abondaient jeudi matin, regrettant la mort «inutile» d'un «magnifique tigre».

