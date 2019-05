Neuf personnes piégées dans un immeuble

#UPDATE 11 rescued from the debris of a collapsed building in #Shanghai, efforts to pull out nine others underway. pic.twitter.com/2wSbNG0dYi — THE HERETIC (@admit2sin) 16 mai 2019

Neuf personnes étaient toujours piégées jeudi à Shanghai (est) après l'effondrement d'un bâtiment en cours de rénovation abritant un concessionnaire automobile, ont rapporté les autorités chinoises. Un précédent bilan faisait état d'au moins 10 personnes bloquées.

L'accident s'est produit dans une zone du centre de la capitale économique chinoise et 150 secouristes ont été dépêchés sur place, a indiqué le service des pompiers du ministère chinois des Situations d'urgence. Sur la vingtaine de personnes piégées au départ, onze avaient déjà été dégagées en début d'après-midi, selon la même source.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des pompiers en action autour d'échafaudages près de la zone du sinistre et des secouristes en train d'évacuer, en courant, un blessé sur un brancard. Les premiers éléments semblent indiquer que le toit du bâtiment s'est effondré pour une raison indéterminée, a indiqué la télévision publique CCTV.

