Elle se rue dans l'eau à 80°C pour sauver son chien

Une virée en famille dans le parc de Yellowstone, dans le Wyoming, a tourné au drame mardi. Laiha Slayton, son père et leurs deux chiens s’étaient garés à quelques mètres de Maiden’s Grave Spring, une des nombreuses sources chaudes que compte le parc. Alors que la jeune femme de 20 ans était en train de chercher les laisses de ses shih tzus dans la voiture, l’un des deux s’est brûlé une patte à cause d’une petite fuite provenant du geyser. Le chien a alors paniqué et a chuté dans la source chaude, tandis que Laiha tentait désespérément de maîtriser son deuxième animal, selon CNN.

Voyant son premier shih tzu en détresse, l’Américaine s’est précipitée dans cette eau pouvant atteindre une chaleur d’environ 90°C, d’après le Geological Survey. Son père est venu à son secours, mais il était trop tard pour lui éviter de très graves blessures: Laiha a été brûlée au troisième degré, des épaules jusqu’aux pieds. La malheureuse a été héliportée jusque vers une unité spécialisée à Idaho Falls, dans l'Idaho. Son père, lui, a été brûlé à un pied et a également dû être hospitalisé. Le chien âgé d’un an a été pris en charge par un vétérinaire, mais n’a pas survécu à ses blessures.

Selon sa sœur Kamilla, Laiha a été plongée dans un coma artificiel pour une durée de deux semaines et devra subir d’autres opérations une fois réveillée. Son hospitalisation devrait donc durer plusieurs mois. Le parc de Yellowstone a évoqué ce drame sur Facebook et rappelé aux visiteurs de se tenir éloignés des sources chaudes. «Tout le monde doit rester sur les promenades et les sentiers et faire preuve d’une extrême prudence autour des zones thermales. Les animaux domestiques doivent être dans une voiture, une caisse ou tenus avec une laisse d’une longueur maximale de six pieds», peut-on lire sur le réseau social.

10/6 Update: Female visitor suffers significant thermal burns in Yellowstone National Park

