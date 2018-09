La girafe panique: mère et fils entre la vie et la mort

Une Américaine de 35 ans et son fils de 3 ans sont entre la vie et la mort après avoir été victimes d'une attaque rare, lundi dans une réserve près de Hoedspruit (nord-est). D'après le «Daily Mail», Katy Williams et son mari britannique Sam travaillent au Blyde Wildlife Estate en tant que scientifiques. Le trentenaire était en train de rentrer du boulot lorsqu'il s'est retrouvé face à une scène aussi improbable que terrifiante: une girafe était en train de s'acharner sur sa femme et son fils.

L'animal se promenait avec son petit de 2 mois, et il est possible qu'il se soit sentie menacé par la soudaine apparition de Katy et Finn. Sam s'est précipité pour faire fuir la girafe en furie, mais le mal était déjà fait. Après l'intervention rapide de l'équipe médicale de la réserve, la scientifique et son enfant ont été héliportés vers Johannesburg dans un état critique. Le petit garçon a dû être se faire retirer un caillot de sang dans le cerveau. «On nous a annoncé que Finn aura des séquelles neurologiques», a déclaré sa tante au «Sun».

Egalement opérée, Katy a été plongée dans un coma artificiel. Les deux sont actuellement dans un état stable, mais critique. Dans un communiqué, Sam Williams a évoqué «un acte malheureux de la nature» et publié deux photos de famille. «Nous sommes tous choqués après ce très triste accident et nous leur assurons qu'ils sont dans nos prières», a déclaré Riaan Cilliers, manager de la réserve.

