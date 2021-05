Une maire arrêtée après la disparition d’une militante

La maire d’une ville du sud-ouest du Mexique et deux autres personnes ont été arrêtées en lien avec la disparition d’une militante anticorruption mexico-britannique, a indiqué le parquet local. Claudia Uruchurtu Cruz, une femme de 48 ans à la double nationalité britannique et mexicaine, a été portée disparue le 26 mars, après une manifestation contre le parti au pouvoir à Nochixtlan. Sa disparition a déclenché une vaste campagne de recherche et la maire Lizbeth Victoria Huerta a été identifiée comme un suspect potentiel.

Elle a été arrêtée vendredi avec deux autres suspects. Ils sont considérés comme «vraisemblablement responsables de la disparition», a déclaré le procureur de l’État d’Oaxaca dans un communiqué. La maire, membre du parti du président mexicain de gauche Andres Manuel Lopez Obrador et candidate à sa propre succession, a nié toute implication. Selon la loi en vigueur, des personnes inculpées peuvent être candidats à des élections. Dans le passé, certains ont même remporté des élections alors qu’ils étaient en prison. Le Mexique organise des élections fédérales en juin, avec quelque 20 000 postes en jeu.

L’État d’Oaxaca, qui compte une importante population autochtone, est en proie à la violence entre gangs rivaux impliqués dans la culture de la marijuana. Dans tout le Mexique, plus de 80 500 personnes ont disparu entre 2006, lorsque le gouvernement a lancé une offensive militaire contre les cartels de la drogue, et décembre 2020, selon les chiffres officiels. Au cours de la même période, environ 300 000 personnes ont été tuées, la plupart des morts étant imputées au crime organisé.

(L'essentiel/afp)