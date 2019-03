«Les gens ont même appelé du Luxembourg»

L'anniversaire de leur père approchant à grands pas, deux jeunes hommes se sont retrouvés bien empruntés au moment de choisir son cadeau. Le problème, c'est que les deux frères se trouvaient en Floride alors que leur père était chez lui, dans le New Jersey. Pour contourner ce souci de distance et marquer le coup, les enfants de Chris Ferry ont trouvé une solution diablement efficace: pour 2 000 dollars, ils ont loué un panneau publicitaire surplombant une autoroute près d'Atlantic City (New Jersey).

Dessus, ils y ont fait afficher la photo de leur papa et... son numéro de téléphone. «Souhaitez un bon anniversaire à notre papa. Bisous, tes fils», était-il écrit. Autant dire que, depuis le 6 mars, Chris Ferry a son lot de messages sympathiques et de vœux. Il estime en effet à plus de 15 000 le nombre d'appels de parfaits inconnus reçus le jour de son anniversaire. «Les gens ont appelé de partout: tous les États du pays, le Luxembourg, le Népal, le Kenya, les Philippines... cette petite île au milieu de l'océan Indien», raconte-t-il à Inside Edition.

Des appels jusqu'au 6 avril?

Kelly Ripa et Ryan Seacrest, animateurs de l'émission «Live With Kelly and Ryan» sur ABC, ont également tenté de joindre Chris, mardi, en vain. Sa boîte vocale était saturée. Finalement, l'homme, qui fêtait ses 62 ans, a été contraint de changer le message de son répondeur: «Merci d'avoir appelé pour me souhaiter un bon anniversaire, cela me touche vraiment beaucoup».

D'après le sexagénaire, la blague de ses deux fils s'inscrit dans la continuité d'un gag qu'ils ont l'habitude de lui faire depuis leur enfance. «Ils disaient tout le temps au serveur ou à la serveuse que c'était mon anniversaire, alors que ce n'était pas le cas», raconte-t-il à CBS. Chris est loin d'être sorti de l'auberge: le panneau publicitaire va rester en place jusqu'au 6 avril.

(L'essentiel/joc)