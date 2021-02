L'Iran a entamé la production d'uranium métal

L'Iran a débuté la production d'uranium métal pour alimenter son réacteur de recherche à Téhéran, nouvelle violation de ses engagements de l'accord de 2015, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) mercredi soir.

L'agence onusienne, dont le siège est basé à Vienne, «a procédé le 8 février, à la vérification de 3,6 grammes d'uranium métal dans l'usine d'Ispahan» (centre), selon une déclaration transmise à l'AFP.

Interdiction de 15 ans

Si ce n'est pas une surprise - l'Iran avait fait savoir mi-janvier qu'il avançait dans cette direction - le sujet est sensible car l'uranium métal peut être utilisé dans la fabrication d'armes nucléaires. La République islamique a toujours nié vouloir se doter de la bombe, même si l'AIEA avait établi le contraire en 2011.

Le directeur général de l'agence internationale, Rafael Grossi, a informé les États membres de ce nouveau développement qui a pour objectif, selon Téhéran, «de produire du combustible» dans le cadre de ses activités de recherche et développement.

Or, le Plan d'action global commun (PAGC), signé en 2015 par l'Iran et six grandes puissances (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne), comporte une interdiction de 15 ans en ce qui concerne «la production ou l'acquisition de métaux de plutonium ou d'uranium ou leurs alliages».

(L'essentiel/afp)