Des funérailles dans l'intimité pour Hawking

Famille, amis et collègues assisteront, samedi après-midi, aux funérailles à Cambridge de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking. Les obsèques de cet athée convaincu se dérouleront dans l'intimité à partir de 15h (heure au Luxembourg). Elles doivent avoir lieu en l'église St Mary the Great de l'université de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, à deux pas du Gonville and Caius College où le génie a travaillé durant plus de 50 ans.

Après les obsèques privées, un hommage plus large lui sera rendu le 15 juin prochain, lorsque ses cendres seront inhumées à l'abbaye de Westminster, à Londres, un hommage réservé aux plus grands, aux côtés d'un autre géant des sciences, Isaac Newton.

Photos inédites

Avant les funérailles, le Gonville et Caius College a publié sur son site Internet de nouvelles photos inédites en noir et blanc du scientifique, le montrant faisant de la voile ou jouant au croquet durant une école d'été pour jeunes astrophysiciens dans un château du Sussex à l'âge de 19 ans, deux ans avant les premiers symptômes de sa maladie. Des camarades contactés par l'institution se sont souvenus de ses vues politiques de gauche et son espièglerie.

«Notre père a vécu et travaillé à Cambridge durant plus de 50 ans. (...) C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser ses funérailles dans la ville qu'il aimait tant et qui l'aimait en retour», ont expliqué ses enfants, Lucy, Robert et Tim, dans un communiqué à propos des obsèques. La famille a demandé à six personnes issues de l'université de Cambridge de porter son cercueil.

(L'essentiel/ats)