«RT» suspendu, la Russie menace de bloquer YouTube

L'autorité des télécommunications Roskomnadzor indique avoir demandé à Google, maison-mère du site, «de lever dans les plus brefs délais les limites imposées aux chaînes YouTube RT DE et Der Fehlende Part». «La législation prévoit une suspension totale ou partielle d'accès si le propriétaire d'une plateforme n'exécute pas un avertissement de Roskomnadzor», indique-t-elle.

Le site de vidéos de l'américain Google a bloqué mardi ces deux entités pour avoir violé les règles de YouTube en diffusant de «fausses informations» sur le coronavirus puis en ayant voulu contourner une suspension de téléchargement.

«Une guerre d'information contre la Russie»

C'est «un acte d'agression d'information sans précédent de la part de YouTube», a estimé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi, accusant les autorités allemandes d'avoir «évidemment encouragé, voire insisté» sur cette décision.

Selon cette source, il s’agit de la preuve de «la poursuite d'une guerre d'information contre la Russie» et de «faire taire» un média dérangeant les autorités allemandes. Dans ce contexte, «la prise des mesures de représailles symétriques à l'encontre des médias allemands en Russie (...) semble non seulement appropriée, mais aussi nécessaire», menace la diplomatie russe. RT, qui émet notamment également en anglais, français et espagnol, est considéré comme faisant partie des efforts de propagande déployés par le Kremlin à l'international.

«Semer la discorde»

YouTube a expliqué avoir bloqué ces comptes car RT DE a voulu, via sa chaîne Der Fehlende Part, contourner une interdiction de diffuser de nouvelles vidéos pendant une semaine à cause de la diffusion de désinformation sur le Covid-19. RT sous-entend que la suspension initiale, et qui devait être levée mercredi, visait à handicaper son fonctionnement à l'approche des législatives allemandes du 26 septembre.

La Russie ne cesse d'accuser les pays, médias et plateformes occidentales de mener une guerre russophobe de l'information. Les Occidentaux estiment eux que la Russie pilote sur les réseaux sociaux des campagnes de désinformation ou d'influence pour semer la discorde dans leurs sociétés ou à des fins d'ingérence électorale, comme lors de la présidentielle américaine de 2016.

