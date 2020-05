«Ils sont venus pour tuer les mères»

Les hommes armés qui ont attaqué une unité de soins maternels gérée par Médecins sans frontières, mardi, dans la capitale afghane, «sont venus pour tuer les mères», a déclaré l’ONG, dans un communiqué. «Il est devenu clair que cette attaque était ciblée contre une maternité dans le but de tuer des mères de sang-froid», écrit MSF, dans son communiqué publié jeudi soir. MSF réagissait à l’attaque perpétrée mardi, à Kaboul, qui a fait 24 morts – dont des nouveau-nés, des mères et des infirmières.

«Ils sont entrés dans les chambres de la maternité, en tirant sur les femmes qui étaient dans leurs lits. C’était méthodique. Les murs étaient criblés d’impacts de balles, il y avait du sang sur le sol des chambres», poursuit MSF, en citant Frédéric Bonnot, responsable des programmes de l’ONG en Afghanistan. Cette attaque n’a pas été revendiquée, mais les États-Unis ont déclaré que le groupe État islamique était responsable.

Dans la salle d’accouchement

Au moment de l’attaque, qui a duré 4 heures, 26 mères étaient hospitalisées dans la maternité de Dasht-e-Barchi, située dans l’ouest de Kaboul, a précisé MSF.

???????? Attaque d'une maternité à #Kaboul : vidéo montrant un soldat sauvant un bébé et l'amenant dans une ambulance. Plusieurs personnes (dont des femmes et des nouveaux-nés) ont été tuées par des hommes armés ce matin à #Kabul. #kabulattack #Afghanistan pic.twitter.com/kDLSYqVsyy — Conflits (@Conflits_FR) May 12, 2020

«11 ont été tuées, dont trois étaient dans la salle d’accouchement sur le point de donner naissance à leur bébé, et cinq autres ont été blessées», poursuit l’ONG. «Parmi les morts figurent deux jeunes garçons et une sage-femme afghane qui travaillait avec MSF. Deux nouveau-nés ont été blessés», a ajouté MSF. L’un des nourrissons a notamment reçu une balle à la jambe.

Les assaillants sont rentrés dans l’hôpital par la porte principale et se sont rendus directement vers la maternité, selon le personnel de MSF présent lors de l’attaque. «Les violences contre la population sont malheureusement trop fréquentes en Afghanistan. Mais il n’y a pas de mots pour exprimer l’horreur de ce qui s’est passé mardi», a ajouté M. Bonnot. Selon les autorités afghanes, les trois assaillants qui ont commis l’attaque ont ensuite été tués par les forces gouvernementales.

L’État islamique accusé

Le bâtiment se trouve à Dasht-e-Barchi, un quartier de l’ouest de Kaboul habité par la minorité chiite Hazara, plusieurs fois prise pour cible par la branche afghane du groupe État islamique ces dernières années. Le gouvernement afghan a accusé l’EI ainsi que les talibans. Ces derniers ont cependant démenti avoir participé à l’attaque.

L’émissaire américain pour l’Afghanistan Zalmay Khalilzad a déclaré sur Twitter que l’EI était responsable. L’EI, selon lui, «favorise ce type d’attaques odieuses contre des civils», «s’oppose à un accord de paix» entre le gouvernement afghan et les talibans, et «tente d’encourager une guerre sectaire comme en Irak et en Syrie».

