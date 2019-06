Téhéran dénonce la «vacuité» de Washington

Les nouvelles sanctions américaines contre un grand groupe prétrochimique iranien sont la «preuve» de la «vacuité» du discours des États-Unis lorsque ceux-ci disent être prêts à discuter avec l'Iran, a déclaré samedi le porte-parole des Affaires étrangères iranien.

«Il n'aura fallu qu'une semaine pour que les affirmations du président américain sur sa volonté de négocier avec l'Iran fassent la preuve de leur vacuité», a déclaré Abbas Moussavi dans un communiqué au lendemain de l'annonce par Washington de sanctions économiques contre la Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC).

Des garanties jugées insuffisantes

Voyant dans ces sanctions un nouvel exemple de «terrorisme économique» des États-Unis vis-à-vis de son pays et de l'«hostilité» de Washington à l'égard de la République islamique, Abbas Moussavi a jugé que la «politique américaine de pression maximale» contre l'Iran était «vouée à l'échec».

Le Trésor américain a annoncé vendredi avoir imposé des sanctions à la PGPIC en raison «du soutien financier» que celle-ci apporterait aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. Les nouvelles sanctions visent PGPIC, présentée par Washington comme «la plus grande holding pétrochimique» iranienne et 39 de ses filiales ou agents à l'étranger.

Le président américain Donald Trump a retiré unilatéralement en mai 2018 son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, ce qui a entraîné le rétablissement de dures sanctions économiques contre l'Iran. L'accord de Vienne est censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, mais Donald Trump estime qu'il ne fournit pas de garanties suffisantes et veut contraindre Téhéran, via sa politique de «pression maximale», à renégocier un accord plus contraignant.

(L'essentiel/afp)