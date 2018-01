Une appli de rencontre pour LGBT supprimée

Courant janvier, le ministère indonésien des Communications avait appelé Google à retirer de sa boutique en ligne Play Store 73 applications LGBT (lesbien, gay, bisexuel, transgenre) incluant des services de rencontres, et a appelé la population à éviter d'utiliser des applications ne correspondant pas aux normes sociales et culturelles du pays musulman le plus peuplé au monde.

En conséquence, Blued -- application et réseau social qui compte plus de 27 millions d'utilisateurs à travers le monde -- n'est plus disponible dans la boutique en ligne Google Play pour les utilisateurs indonésiens, a indiqué un porte-parole du ministère, Noor Iza. «Il y avait dans cette application du contenu négatif lié à la pornographie. Sans doute qu'un ou plusieurs utilisateurs de l'application y ont mis du contenu pornographique». Google s'est refusé à tout commentaire.

Légal, mais réprimé

Mercredi, l'application Blued était en revanche toujours disponible dans la boutique en ligne d'Apple, autre géant américain de l'internet. Selon le quotidien indonésien Kompas citant le porte-parole du ministère, 14 autres applications LGBT ont également été retirées de la boutique en ligne de Google en Indonésie.

Les relations homosexuelles sont légales en Indonésie, à l'exception de la province d'Aceh, la seule de l'archipel d'Asie du Sud-Est à appliquer la loi islamique (charia). Cependant, la police indonésienne a fréquemment recours aux strictes lois anti-pornographie pour réprimer des membres de la communauté LGBT.

(L'essentiel/AFP)