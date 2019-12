Un touriste a filmé l'éruption au plus près

Cinq personnes sont décédées et une vingtaine ont été blessées lors de l'éruption lundi du touristique volcan de White Island, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, a annoncé la police.

Outre ces cinq morts, «18 personnes sont actuellement soignées pour des blessures, certaines ayant été gravement brûlées», a déclaré le sous-commissaire John Tims, qui a affirmé être sans aucune nouvelle d'un groupe d'au moins dix personnes demeuré sur l'île après l'éruption.

Une cinquantaine de touristes néo-zélandais et étrangers, se trouvaient à proximité du volcan au moment de son éruption lundi en début d'après-midi, selon les autorités.

Certains ont pu être secourus et ramenés sur la terre ferme avant que la police n'indique dans un communiqué que les conditions étaient devenues «trop dangereuses» pour poursuivre les opérations de secours.

L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a qualifié cette éruption de «modérée». Un épais panache blanc était cependant visible à des kilomètres à la ronde.

« Je suis sous le choc »

Des images retransmises en direct du volcan montrent plus d'une demi-dizaine de personnes marchant au bord du cratère avant l'éruption. Un touriste américain a filmé l'éruption au plus près. Il se trouvait au bord du cratère, 30 minutes seulement avant l'éruption. Interrogé par la BBC, il n'en revient toujours pas: «Je suis sous le choc». «Mes pensées vont aux familles des disparus, des blessés et surtout aux secouristes», a-t-il tweeté.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq— Michael Schade (@sch) December 9, 2019

L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a qualifié cette éruption de «modérée». Un épais panache blanc était cependant visible à des kilomètres à la ronde.

Plusieurs hélicoptères et avions ont été vus dans la région alors que des survivants ont été acheminés depuis l'île jusqu'à la terre ferme à bord de bateaux d'excursions.

White Island se situe à une cinquantaine de kilomètres au large de la touristique baie de Plenty, et les touristes en quête d'aventures aiment s'y rendre équipés de casques de sécurité et de masques à gaz pour s'approcher du volcan.

Le volcan le plus actif de l'archipel

Quatre touristes et un pilote qui s'étaient rendus sur l'île en hélicoptère ont été retrouvés. Ils avaient atterri sur l'île peu avant l'éruption.

«Nous ne savons pas ce qui s'est passé par la suite, mais nous savons que tous les cinq sont rentrés à Whakatane sur l'un des bateaux touristiques», a déclaré un porte-parole de la compagnie à l'AFP. White Island, dont 70% sont immergés, est le volcan le plus actif de l'archipel néo-zélandais, selon l'agence gouvernementale GeoNet.

Environ 10 000 touristes s'y rendent chaque année. Il a connu de fréquentes éruption au cours des 50 dernières années, la plus récente remonte à 2016. Cette année-là, un conteneur de 2,4 tonnes avait été transporté par avion sur l'île afin de servir d'abri en cas d'éruption.

(L'essentiel/cga/afp)