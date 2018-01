Ce tweet qui sonne comme une gifle à son époux

Cela fait un an que Melania Trump est devenue la 45e première dame des États-Unis. Et si l'on en croit les nombreuses rumeurs ainsi que le livre «Fire and Fury», l'ancien mannequin n'avait aucune envie d'entrer à la Maison-Blanche, au point de fondre en larmes en apprenant la victoire de son époux. Depuis, la First Lady subit sa nouvelle vie et semble avoir du mal à trouver sa place.

Melania Trump a cependant tenu à marquer cette première année passée à Washington, note le Huffington Post. Samedi, elle s'est fendue d'un tweet sonnant un peu comme une claque adressée à son époux: la première dame s'est bien gardée de faire une quelconque allusion à Donald Trump, aussi bien dans son texte que dans son choix d'image. «Ce fut une année remplie de tant de moments merveilleux. J'ai eu du plaisir avec les gens que j'ai eu suffisamment de chance de rencontrer à travers notre pays et le monde!», a écrit Melania.

Rumeur d'une liaison

En guise d'illustration, la First Lady a choisi une image la montrant au bras d'un jeune militaire au physique robuste, le jour de l'investiture de Donald Trump. Il ne s'agit certes pas d'un cliché officiel publié par la Maison-Blanche, mais les internautes et les médias américains n'ont pas manqué de souligner le choix étrange de Melania, elle qui avait l'embarras du choix parmi la multitude de photos du couple Trump prises ce jour-là.

Si certains supposent que la First Lady a simplement voulu souligner son admiration pour les militaires américains, d'autres ont fourni des explications diverses et variées. Ces derniers jours, la rumeur d'une liaison entre une actrice porno et Donald Trump, alors que celui-ci était déjà marié à Melania, a en effet refait surface. La First Lady a-t-elle voulu se venger en zappant totalement son mari dans son tweet? De nombreux internautes en sont persuadés.

«Melania tweete une photo d'elle avec un autre (nettement plus charmant) homme pour marquer l'investiture. Pas Donald. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une réponse aux affaires de Donald», a réagi un journaliste australien.

Melania tweets a photo of her with another [much more handsome] man to mark Inauguration. Not Donald. Can't help but feel like this is a response to Donald's affairs(s). https://t.co/vclY3lPpmY— Luke Appleby (@lukeappleby) 21 janvier 2018

«Tant de moments merveilleux»

Many wonderful moments pic.twitter.com/BPx8jXl6Xg— Angelica Rodriguez (@hellsbellsgells) 21 janvier 2018

«Clignez deux fois si vous avez besoin d'aide»

Blink twice if you need help— kinga gizzars and the andres manuelovich wizard (@antoniovaldes22) 21 janvier 2018

«Aucun de ces moments merveilleux n'incluaient votre mari, c'est ça?»

None of those wonderful moments included your husband, right?— Megan Bre (@hasnothing2say) 21 janvier 2018

«Vous allez bien? On dirait que... c'est la fin de quelque chose!»

Are you okay? This reads like....the end of something...!— Monica Drake (@Monica_Drake) 21 janvier 2018

«Vous n'avez pas pu trouver de photo de vous souriante avec Donald dessus?»





Couldn't find a picture of you smiling with Donald on it?! ????— Judith Limpens-Starm (@JudithLimpStar) 21 janvier 2018

