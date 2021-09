Graciés 70 ans après leur exécution

Ralph Northam a annoncé sa décision après avoir rencontré des descendants de ces hommes surnommés «les Sept de Martinsville». Les grâces «ne portent pas sur la question de leur culpabilité» mais «reconnaissent qu'ils n'ont pas eu droit à une justice impartiale», selon un communiqué de ses services. Leur couleur «a joué un rôle indéniable dans leur identification, dans l'enquête et dans leur condamnation» à la peine capitale, notamment parce qu'ils ont été jugés par des jurys entièrement blancs, ajoute son décret.

«Même si on ne peut pas changer le passé, j'espère que cette mesure apporte un peu de paix», a commenté le gouverneur, un partisan des réformes du système pénal qui, depuis le début de son mandat en 2018, a accordé un nombre record de 604 grâces.

I just granted posthumous pardons for the Martinsville seven—young Black men executed 70 years ago after speedy trials by all-white juries.



This is about righting the wrongs of our criminal justice system. I hope it brings some small measure of peace.https://t.co/17fvUFrKKT pic.twitter.com/tuuKnlSmwv