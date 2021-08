Le héros d'«Hôtel Rwanda» accusé de terrorisme

Héros pour Hollywood, «terroriste» pour Kigali: Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film «Hotel Rwanda», est devenu un des plus célèbres opposants au régime rwandais, qui l'accuse d'être responsable d'attaques meurtrières menées par un groupe rebelle. Jugé pour neuf chefs d'accusation qu'il conteste, dont celui de «terrorisme», l'ancien directeur de l'Hôtel des Mille Collines, à Kigali, sera fixé vendredi, sur son sort. Il encourt la prison à vie.

L'histoire de ce Hutu modéré à l'apparence tranquille, avec sa moustache et son costume bien mis, a inspiré le film «Hotel Rwanda», sorti en 2004, qui relate son sauvetage de plus de 1 000 personnes durant le génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, principalement des Tutsi.

25 ans d'exil

Incarné à l'écran par Don Cheadle, comme un altruiste à la voix douce, M. Rusesabagina est aussi l'un des plus féroces critiques du président rwandais Paul Kagame. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il est réapparu au Rwanda, en août 2020, après près de 25 ans d'exil, en uniforme rose de prisonnier, menottes aux poignets, après ce qu'il a dénoncé comme un «enlèvement».

La justice rwandaise l'accuse d'être le cerveau d'attaques menées par le Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle considéré comme terroriste par Kigali. Lui et sa famille réfutent. Ses proches affirment qu'il a toujours été l'homme courageux, calme et déterminé présenté dans le blockbuster hollywoodien et dénoncent un procès «politique» visant à faire taire un opposant.

(L'essentiel/afp)