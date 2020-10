Nageurs brûlés et animaux tués par une mousse toxique

Una nappe de pollution de 40 km de long a provoqué des morts massives d’animaux et des blessures aux baigneurs au Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient russe et se déplace sur l’eau, ont constaté jeudi des scientifiques.

Cette nappe de 40km de long et de 30 à 100 mètres de large dérive le long des côtes de la péninsule, selon un communiqué de l’Université fédérale d’Extrême-Orient, qui mène ces recherches.

Cette bande de pollution, que l’on pensait limitée à une plage, «a des limites claires, ne se désintègre pas et se déplace progressivement vers le sud» vers les îles Kouriles que la Russie et le Japon se disputent, «sans diminuer de taille», a indiqué le chef d’un laboratoire de biologie l’université, Kirill Vinnikov.

???? Please help to spread out what’s happening now in Kamchatka ????There was a massive leakage of some chemical substances in the Pacific Ocean. The media is silent so all we can do is to spread it on the internet #ЯМыТихийОкеан pic.twitter.com/CvIbHpbUML