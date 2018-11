Une femme arrêtée à cause des fraises piégées

Une femme de 50 ans a été arrêtée en Australie dans le cadre des investigations lancées sur le mystère des fraises piégées avec des aiguilles à coudre, ont annoncé dimanche les autorités. L'île-continent a vécu plusieurs semaines en septembre dans l'angoisse de la découverte d'aiguilles et d'épingles dans des barquettes de fraises, provoquant la détresse des producteurs, la panique de certains consommateurs et une épidémie de canulars sur les réseaux sociaux.

Plus d'une centaine de cas présumés de «fraises piégées» avaient été rapportés à partir du premier, quand un homme ayant consommé le fruit avait été hospitalisé pour des douleurs à l'estomac. Un incident similaire avait également été signalé en Nouvelle-Zélande. La police a annoncé l'arrestation dimanche d'une femme de 50 ans à la suite «d'investigations vastes et complexes».

La police du Queensland a «coordonné une enquête nationale impliquant plusieurs gouvernements, services judiciaires et de renseignements», a ajouté la police. La femme devrait être inculpée dimanche soir, et présentée à un juge lundi. La police n'a donné aucune précision sur son rôle ou sur les raisons de son implication. Cette affaire avait contraint les supermarchés à retirer les fraises de leurs rayonnages et des cultivateurs à détruire d'importants stocks invendus.

(L'essentiel/afp)