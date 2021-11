Le profil effrayant du ravisseur de Cleo, 4 ans

Retrouvée saine et sauve par la police, la petite Cleo Smith, 4 ans, a probablement échappé au pire. C'est en tout cas ce que laissent penser les informations glanées sur son ravisseur présumé. Terence Darrell Kelly, 36 ans, était un collectionneur de poupées de la marque Bratz. Une passion pour le moins inquiétante, au regard des actes qu'il est soupçonné d'avoir commis. Pire, l'homme avait une chambre remplie de ces figurines...

«J'adore mes poupées. Je les emmène faire un tour en voiture, puis je peigne leurs cheveux avant de prendre des selfies avec elles», a écrit sur les réseaux sociaux, celui qui se décrit comme «la petite peste à sa maman». L'homme prétend être le père «de plusieurs enfants», ce que ses voisins ont démenti.

Breaking: the man accused of kidnapping #CleoSmith 4 has been formally charged. Facing court in Carnarvon this afternoon, Terence Darrell Kelly, 36 was charged with taking a child under 16, plus one other charge #perthnews pic.twitter.com/RnUXMvm7hW

Présenté à un juge, il est arrivé pieds nus en hurlant sur les journalistes: «Je vais venir vous chercher». Inculpé de plusieurs charges, dont enlèvement forcé d'un enfant de moins de 16 ans, Terence Darrell Kelly est maintenu en détention jusqu'à sa prochaine comparution, le 6 décembre. Blessé après son arrestation, il a été hospitalisé, ce qui a retardé sa mise en examen.

Le responsable de l'enquête, le commissaire Rod Wilde, a indiqué qu'il aurait «agi seul», estimant que cet enlèvement n'aurait pas été planifié et que le trentenaire aurait saisi une opportunité pour commettre son méfait.

La disparition de Cleo Smith avait suscité un immense émoi et un élan de solidarité en Australie. Une vidéo de l'intervention ayant permis de retrouver la petite fille dans la maison du suspect a été publiée par la police. On y entend l'agent lui demander: «Quel est ton nom, ma puce?». «Je m'appelle Cleo», répond l'enfant. «Tu es en sécurité, petite. Salut Cleo», enchaîne le policier.

Australia police released an audio recording of their discovery of four-year-old girl Cleo Smith who was abducted from an outback campsite last month. The police charged a 36-year-old man with various offences related to the abduction https://t.co/h0s4S29fLl pic.twitter.com/J6rqqqPIOb