«Papa a changé le monde!», lance sa fille Gianna

Les images, publiées mercredi sur Instagram, ne durent que quelques secondes, mais elles ont bouleversé des centaines de milliers d’internautes. Juchée sur les épaules de l’ex-joueur de NBA Stephen Jackson, ami proche de son père, la petite Gianna affiche un magnifique sourire. Les bras écartés, elle s’exclame à deux reprises: «Papa a changé le monde!» La fillette de 6 ans réagissait à sa manière à la vague de protestation qu’a déclenchée le décès de son père George Floyd, mort asphyxié lors de son arrestation à Minneapolis (Minnesota) le 25 mai.

Mardi, la petite fille a confié lors de l’émission «Good Morning America» que son père lui manquait, écrit «The Guardian». Gianna a décrit George Floyd comme un homme rigolo qui jouait souvent avec elle. «Il la prenait sur ses épaules. Elle n’avait besoin de jouer avec personne d’autre, parce qu’elle savait que son papa allait jouer avec elle toute la journée. Elle était son bébé. Il adorait sa petite fille», a témoigné la maman de Gianna. «J’ai le cœur brisé», a ajouté Roxie Washington.

Le jour même, l’Américaine a fait part de sa détresse lors d’une conférence de presse à Minneapolis. «Gianna n’a plus de père. Il ne la verra jamais grandir, obtenir son diplôme… Il ne l’accompagnera jamais jusqu’à l’autel», a déclaré l’ex-compagne du défunt, en larmes. Roxie Washington et sa fille Gianna ont appris la mort de George Floyd par l’intermédiaire d’une nièce et d’une amie proche. Dans leur ville de Houston (Texas), une foule immense a rendu hommage à la victime, mardi.

