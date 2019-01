Les survivants du ferry vont toucher 62 000 euros

Le ferry de 6 825 tonnes transportait 476 personnes, la plupart des lycéens en voyage scolaire, quand il avait coulé le 16 avril 2014 au large de l'île de Jindo (sud-ouest). La majorité des victimes étaient des enfants qui avaient obéi aux instructions de l'équipage demandant aux passagers de ne pas bouger. Le capitaine et ses collègues avaient quitté le navire. Le drame, principalement causé par des erreurs humaines - un espace de chargement illégalement redessiné et en surcharge, un équipage inexpérimenté et des relations troubles entre l'opérateur et les autorités de régulation -, avait choqué le pays.

Il avait aussi porté un énorme coup au gouvernement de la présidente désormais déchue Park Geun-hye, d'autant qu'il était apparu qu'elle était restée injoignable pendant plusieurs heures après l'accident. Près de 80 personnes, dont 20 survivants et des dizaines de leurs proches, avaient ensuite demandé réparation au gouvernement et à l'opérateur du bateau, pour négligence et manquements à l'obligation d'évacuer les passagers.

Les proches dédommagés aussi

Le tribunal du district de Suwon, au sud de Séoul, a donné l'ordre aux gouvernement et à la compagnie Cheonghaejin Marine de verser 80 millions de wons (62 000 euros) à chacun des survivants. Leurs proches se voient accorder entre deux et 32 millions de wons de dommages et intérêts. «Les survivants ont eu le plus grand mal à fuir le navire après n'avoir reçu quasiment aucune consigne de la part de quiconque, et ont éprouvé tant d'angoisse et d'effroi lorsqu'ils étaient pris au piège à l'intérieur» du ferry, a dit la cour dans un communiqué.

«Les survivants et leur famille souffrent également de symptômes divers, y compris de désordres post-traumatiques, de dépression et d'anxiété». Le même tribunal avait déjà alloué des réparations aux familles des morts. Le capitaine Lee Jun-Seok a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans le drame. D'autres membres de l'équipage ont été condamnés à des peines allant de 18 mois à 12 ans de prison.

(L'essentiel/afp)