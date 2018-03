6 morts et 30 blessés dans un attentat de l'EI

L'attentat, dans le nord d'Aden, a visé un centre d'approvisionnement en produits alimentaires d'une force de sécurité appelée «Cordon de sécurité» et soutenue par les Émirats arabes unis, a précisé ce responsable. Six personnes, dont un enfant, ont été tuées et 30 blessées, dont des passants, a-t-il ajouté, révisant à la hausse un premier bilan de cinq morts et 18 blessés.

Un vidéaste de l'AFP, qui s'est rendu sur place, a dénombré au moins cinq morts. Le bâtiment et de nombreux véhicules ont subi d'importants dégâts. L'EI a revendiqué l'attentat en indiquant dans un communiqué qu'il avait été commis par un kamikaze du nom de Hamza al-Muhajir. Le 24 février, cinq personnes, dont un enfant, avaient été tuées et 31 blessées dans un double attentat suicide perpétré contre l'unité de lutte antiterroriste dans cette même ville d'Aden.

(L'essentiel/afp)