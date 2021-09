Un vol d'évacuation est parti de Kaboul

Un nouveau vol destiné à évacuer des étrangers et des Afghans voulant fuir le pays doit quitter vendredi Kaboul, où les talibans consolident leur emprise à la veille du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre qui avaient précipité la fin de leur première expérience au pouvoir. Un vol passager international avait déjà quitté Kaboul jeudi, pour la première fois depuis la fin du retrait des forces américaines et de l'OTAN, le 30 août, à l'issue de deux semaines très chaotiques à l'aéroport de la capitale afghane.

Le départ prévu d'un deuxième vol d'évacuation vendredi vers le Qatar montre que l'aéroport, qui avait été saccagé fin août, est proche de pouvoir rouvrir aux vols commerciaux, grâce en particulier aux efforts des Qataris. Le vol Qatar Airways à destination de Doha, jeudi, comprenait une centaine de personnes, dont 10 Américains et 11 résidents permanents aux États-Unis, 43 Canadiens et 13 Néerlandais. D'après le Quai d'Orsay, 49 français sont aussi à bord.

«Si je ne peux pas partir, tuez-moi»

L'annonce de la reprise des vols a attiré vendredi quelques Afghans aux abords de l'aéroport. Une femme, avec des enfants portant chacun un sac à dos, a plaidé avec des talibans pour qu'ils la laissent entrer dans l'enceinte. «Si je ne peux pas partir, tuez-moi juste», leur a-t-elle dit, selon un journaliste de l'AFP sur place. «Elle dit: "Tuez-moi", mais je suis un taliban, je ne tue pas les gens, je ne suis pas là pour ça», a réagi un capitaine taliban. «Je ne comprends pas ces gens. Pourquoi ne restent-ils pas ici et ne travaillent-ils pas? C'est une situation de fous».

Des milliers d'Afghans, effrayés par le retour des talibans ou en quête d'une vie meilleure en Occident, s'étaient massés après la mi-août autour de l'aéroport dans l'espoir de monter à bord de l'un des vols du gigantesque pont aérien organisé par les États-Unis et d'autres pays, qui a permis d'évacuer plus de 123 000 personnes. Les évacuations s'étaient déroulées dans une confusion extrême et avaient été marquées par un attentat sanglant, revendiqué par le groupe État islamique, qui avait fait plus d'une centaine de morts, dont 13 soldats américains.

