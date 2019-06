Quels sont les pays les plus dangereux du monde?

Chaque année, le «Global Peace Index», ou indice mondial de la paix, classe 163 pays du monde en fonction du degré de paix et de sécurité sur leur territoire. Et à ce jeu-là, c'est le Moyen-Orient qui s'en tire le moins bien. En effet, c'est l'Afghanistan qui a été désigné comme le pays le moins pacifique du monde. Près de 18 ans après les attentats du 11-Septembre et la chute des talibans, le pays est toujours secoué par des attaques récurrentes des islamistes.

Si l'Afghanistan occupe la plus haute marche de ce triste podium, le Yémen, avec sa terrible crise humanitaire, la Syrie et ses conflits qui n'en finissent pas, ne sont pas loin, de même que l'Irak. Ces 4 pays sont encore rejoints par le Sud-Soudan qui connaît un grave conflit et est confronté à un risque élevé de catastrophe climatique. À l'inverse, c'est l'Islande qui a été jugée comme le pays le plus pacifique du monde, devant la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l'Autriche et le Danemark.

Le Luxembourg absent, les États-Unis 128e

À noter que le Luxembourg ne fait étonnement pas partie des pays étudiés. Mais il y a fort à parier que le Grand-Duché se serait retrouvé dans le top 10 des pays les plus sûrs, si l'on observe la position des autres pays d'Europe. Nos voisins, eux, s'en sortent avec des places plus ou moins honorables.

Si l'Allemagne et la Belgique sont respectivement 18e et 20e, la France n'occupe que la 60e place. Le reste du classement offre des positions pour le moins surprenantes. Ainsi, les États-Unis se situent à la 128e place, loin derrière... la République Dominicaine (84e), le Brésil (116e) ou encore le Guatemala (114e), des pays gangrenés par le narco-trafic. Et que dire de la Russie (154e) qui se retrouve dans les dix derniers du classement, entre le Pakistan et la République démocratique du Congo?

(L'essentiel/cht/th)