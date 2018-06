Les voitures importées de l'UE taxées à 20%?

Cette annonce fait suite à l'entrée en vigueur de droits de douane additionnels en Europe sur des dizaines de produits américains. «Si les taxes douanières imposées depuis longtemps aux États-Unis et à ses entreprises et ses travailleurs par l'Union européenne (...) ne sont pas levées rapidement, nous imposerons des taxes de 20% sur toutes les voitures arrivant aux États-Unis», a tweeté le président américain.

«Construisez-les ici!», a-t-il ajouté. Donald Trump a déjà évoqué à de nombreuses reprises la possibilité d'imposer des taxes pour protéger l'industrie automobile américaine qui viseraient notamment l'Allemagne. Le magnat de l'immobilier déplore régulièrement de voir beaucoup de Mercedes dans les rues de New York mais pas assez de voitures américaines dans les rues européennes.

Les nouvelles taxes de Bruxelles, officiellement imposées depuis vendredi, se veulent la réponse des Européens aux taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium imposées par les États-Unis à la plupart des pays du monde, dont certains de leurs alliés

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!